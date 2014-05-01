《全球主要央行动态》--5月1日

以下所列为上周四下午至本周四(4月24日-5月1日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布继续缩减购债，淡然看待表现不佳的第一季国内生产总值(GDP)数据，对经济前景给出总体乐观的评估。美联储宣布，将月度购债规模从550亿美元缩减至450亿美元，与市场广泛预期一致，如果保持当前的缩减步幅，美联储最快将在今年10月结束购债计划。决策者一致同意上述决定。

在美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开两天例会前几小时，联邦储备理事会(FED)开会讨论“中期货币政策”；这暗示美联储退出策略可能即将有所调整。

**欧元区**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，若欧元区通胀前景恶化，央行可能启动全面的资产购买计划。德拉吉并表示，在其他条件不变的情况下，欧元升值会相当于货币情况趋紧，并带来通胀下行的影响，因此对于欧元区的经济复苏构成潜在威胁 。他称央行应该反思召开货币政策会议的频率，以抑制对于推出更多刺激措施的预期 。

欧洲央行管理委员会成员诺亚指出，当前欧元的强势走势，是一个很有力的通缩因素，低通胀现象可能在欧元区持续一段时间。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，欧洲央行考虑“包括购买资产在内的所有工具”，因应通胀维持低点过长时间 ，而欧元区在两年前面临解体风险后，如今已取得鼓舞人心的进展，但这“并不意味着我们已完全脱离险境”。 他并提到，社会上对各国央行的期望过高，央行没有提振经济成长的魔法棒 。

**英国**

英国央行总裁卡尼称，英国经济复苏的范围开始扩大，并且有初步迹象显示复苏可持续。据Bristol Post报导，卡尼还表示央行货币政策委员会(MPC)对于当前创纪录的低利率感到满意。

英国央行MPC委员麦卡弗蒂表示，如果央行要执行逐渐加息的计划，那么一定不能太晚才开始加息。麦卡弗蒂表示，首次加息的必要性可能显得不是那么迫切，因央行认为相较于危机前，“中性”的利率水平要低很多。

**加拿大**

加拿大央行总裁波洛兹表示，加拿大经济尚需数年的时间才能走出成长放缓的困境，愿意接受利率长时间保持在低位的风险。他表示，加国家庭债务比率可持续，将逐步走低。他还指出，如果经济严重恶化，家庭偿债将成问题。一旦经济状况恶化，房价可能走低。

**日本**

日本央行维持货币政策不变，将公布的预估料突显通胀将稳步迈向央行2%的目标，表明近期不会出台更多刺激措施 。

央行总裁黑田东彦称，目前讨论终止量化宽松时程仍为时过早 。若各项风险因素导致预估发生改变，并对达成物价目标构成障碍，则将毫不迟疑地调整政策 。

日本央行在展望报告中预测，核心消费物价涨幅今年将会加速上升，并且从2015年中开始的至少两年里，都将保持在2%左右。这表明日央行有信心实现物价目标。日本央行仍然认为该国经济将继续温和复苏，尽管本月消费税上调导致需求暂时下滑。

**中国**

虽然目前业界对中国是否应该于两年内放开存款利率上限仍有争议，中国央行却再度明确表示，今年将加快推进利率市场化，建立存款保险制度。

中国人民银行发布中国金融稳定报告（2014），以专栏形式指出，美国退出量化宽松政策可能加大中国资本流动的不确定性，可能引起市场波动。同时，在当前国内外经济金融形势日趋复杂的情况下，美国退出量化宽松政策给中国货币政策带来新的挑战，加大了中国外汇储备管理的难度。

中国金融稳定报告指出，2013年6月货币市场一度出现的较大波动受多种因素影响。央行将进一步加强研判和预调微调，把好流动性总闸门 。金融业作为竞争性的服务行业，应该允许各类符合条件的投资主体准入，从而实现公平竞争 。应关注证券公司定向资产管理业务的快速增长 。从属性看，比特币不是真正意义上的货币。目前比特币更多的是作为投机工具，而非实体经济中的支付工具。

**韩国**

韩国央行最新会议纪录显示，央行委员会一委员称，韩国央行应提前为升息做准备。4月10日会议的纪录显示，一货币政策委员会(MPC)委员称，“考虑到当前家庭债务状况，若央行升息，则会对全面遏制借贷产生重大影响。”

韩国央行总裁李柱烈表示，在外部风险持续存在的情况下，他不确定韩国经济是否能继续避开其他新兴市场面临的很多挑战。

韩国央行货币政策委员会委员Ha Sung-keun表示，尽管该国最大贸易伙伴--中国的经济放缓，但韩国出口表现远优于预期，因东南亚其他国家和美国的需求回升。

**其他央行**

瑞士央行总裁乔丹称，在汇率维持强势之际，瑞士央行对于瑞郎设定上限依然是主要货币政策工具。

俄罗斯央行在例行会议上，意外上调指标贷款利率，将一周期回购利率调高50个基点，从7%上调至7.5%。该央行表示，决定升息是因为卢布贬值对通胀造成的影响大于预估，本次升息可能到2014年底前将通胀率降至6%。央行亦表示，未来数月没有降息计划。

印尼央行总裁表示，央行将在今年余下时间里继续维持偏紧的货币政策，尽管第一季的贸易和通胀数据都显现改善。

新加坡金融管理局(MAS)表示，该国核心通胀率今年下半年料上升，因企业在“周期性”经济复苏中将劳动力成本上涨转嫁给消费者。

(完)

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