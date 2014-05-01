澳洲数据：第一季出口物价较前季上升3.6%，增幅高于预估

《台湾重要政经日程》--4月28日-10月10日
=====================今日重要政经消息============================== 4/28(五)
路透悉尼5月1日 - 澳洲统计局周四公布，澳洲第一季出口物价较前季增加3.6%，路透调查为增加1.5%。进口物价较前季增加3.2%，路透调查预估为增长1.8%。
以下为具体数据:
指数 按季百分比变动
出口物价指数(所有类别) 97.2 +3.6
进口物价指数(所有类别) 108.3 +3.2
数据细节请参看澳洲统计局网站,网址为：www.abs.gov.au(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
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路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
--前瞻基础建设特别条例草案前日在混战中火速闯关，引发程序瑕疵疑义，情势在昨日下午大逆转，民进党主动释出善意，同意下周重新排审草案，盼理性讨论。