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亚洲 | 2014年 5月 1日 星期四 09:45 BJT

澳洲数据：第一季出口物价较前季上升3.6%，增幅高于预估

路透悉尼5月1日 - 澳洲统计局周四公布，澳洲第一季出口物价较前季增加3.6%，路透调查为增加1.5%。进口物价较前季增加3.2%，路透调查预估为增长1.8%。

以下为具体数据:

指数 按季百分比变动

出口物价指数(所有类别) 97.2 +3.6

进口物价指数(所有类别) 108.3 +3.2

数据细节请参看澳洲统计局网站,网址为：www.abs.gov.au(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
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