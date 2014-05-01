路透调查：俄罗斯经济及卢布今年料剧烈波动，资本外逃规模或逼近纪录

* 俄罗斯2014年GDP料增长0.8%

* 资本投资料下滑2.5%

* 资本外流料达1,100亿美元

* 通胀仍将保持在6%的高位

路透莫斯科4月30日 - 路透调查显示，俄罗斯经济及卢布今年仍将剧烈波动，该国卷入乌克兰危机，可能导致投资锐减，资本外逃规模也将逼近纪录高位。

受访的16名分析师预估经济成长率为0.8%，持平上月预估值；但对资本投资的预估值则大幅下调。资本投资过去是俄罗斯经济成长的主要驱动力。

周三发布的这项调查，是在国际货币基金组织(IMF)下调俄罗斯经济预估前所进行。IMF当日稍早将该国国内生产总值(GDP)成长率预估大砍至0.2%，此前预估值为1.3%。

IMF俄罗斯小组主管Antonio Spilimbergo向记者表示，因乌克兰问题而对俄国进行的国际制裁，已经损及俄国经济并对投资构成威胁。

世界银行曾经指出，俄罗斯经济今年萎缩幅度最多可高达1.5%；该国经济部预计经济将扩张1.1%，若政府不放宽预算支出限制规定的话，则将成长0.5%。

本次路透调查预估今年资本投资规模将下降2.5%，远逊于上月预期的减少1.1%。

今年第一季已有约637亿美元资本撤离俄罗斯，受访分析师指出，外逃资本规模到今年底可能高达1,100亿美元。

这将逼近2008年全球金融危机期间，资本外流达1,200亿美元的纪录高位。Spilimbergo指出，IMF预计今年从俄罗斯出走的资本将达1,000亿美元，与该国政府预估值相符。

卢布兑美元 今年已然贬值约10%，年底料跌至37，周三则报35.74。

在过去两个月内，俄罗斯央行大举调高指标利率共200个基点至7.5%，以期打击通胀及应对资本外逃的情势。

受访分析师也因而将央行可能放宽货币政策的时点，延后至今年第四季，上月预估则为第三季。

分析师预估2014年通胀率为6%，高于央行所订的5%目标。