金属期市：伦铜触及六日低点，受中国制造业数据及假期因素影响

《台湾重要政经日程》--4月28日-10月10日
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中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，中国宏观经济先行指标--4月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.4，略高于上月的50.3，但稍低于路透调查预估中值50.5。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三宣布继续缩减购债，淡然看待表现不佳的第一季国内生产总值(GDP)数据，对经济前景给出总体乐观的评估。
美国经济首季几无增长，因出口骤降，企业库存增长速度为近一年来最慢，不过经济活动已显露出反弹的苗头。
周四公布的数据显示，韩国4月出口创下逾一年最大按年增幅，表明全球需求复苏继年初的疲弱开局表现后蓄势待发。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/孙茉莉; 审校 王兴亚)
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路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
--前瞻基础建设特别条例草案前日在混战中火速闯关，引发程序瑕疵疑义，情势在昨日下午大逆转，民进党主动释出善意，同意下周重新排审草案，盼理性讨论。