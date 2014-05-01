金属期市：伦铜触及六日低点，受中国制造业数据及假期因素影响

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，中国宏观经济先行指标--4月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.4，略高于上月的50.3，但稍低于路透调查预估中值50.5。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三宣布继续缩减购债，淡然看待表现不佳的第一季国内生产总值(GDP)数据，对经济前景给出总体乐观的评估。

美国经济首季几无增长，因出口骤降，企业库存增长速度为近一年来最慢，不过经济活动已显露出反弹的苗头。

周四公布的数据显示，韩国4月出口创下逾一年最大按年增幅，表明全球需求复苏继年初的疲弱开局表现后蓄势待发。 (完)

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