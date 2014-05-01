《独家新闻》政府将重点打击美国企业通过移籍海外避税--财政部官员

路透4月30日 - 美国财政部一名官员周三向路透社表示，奥巴马政府正寻求打击美国企业界通过海外重组进行逃税的做法，凸显对于这种“反转”(inversion)交易的担忧日益升高。

“政府将重点打击企业通过海外重组来降低美国税负的行为，”该官员在通过电子邮件称。

美国制药厂辉瑞 周一表示，已出价收购英国药厂阿斯利康 ，若完成交易，两公司将合并成为一家英国控股公司，税籍将放置英国。和其他许多反转架构一样，辉瑞的营运总部依旧会留在美国。

过去30年来，约有50家美国企业进行了类似的交易，通过并购或其他重组安排，将税籍转移至税负较低的国家，但美国核心业务运作却没什么改变。而这其中约半数交易发生在2008年之后。

奥巴马政府在3月初提出的2015年预算中，包含了打击反转操作的提议，要求提高外资持股底限，以增加反转交易的难度。

分析师表示，由于美国国会对于税务和支出政策僵持不下，因此打击反转操作的提案短时间内成为法律的机率不大，但也不能完全排除可能性。