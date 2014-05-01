《独家新闻》政府将重点打击美国企业通过移籍海外避税--财政部官员

《台湾重要政经日程》--4月28日-10月10日
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路透4月30日 - 美国财政部一名官员周三向路透社表示，奥巴马政府正寻求打击美国企业界通过海外重组进行逃税的做法，凸显对于这种“反转”(inversion)交易的担忧日益升高。
“政府将重点打击企业通过海外重组来降低美国税负的行为，”该官员在通过电子邮件称。
美国制药厂辉瑞 周一表示，已出价收购英国药厂阿斯利康 ，若完成交易，两公司将合并成为一家英国控股公司，税籍将放置英国。和其他许多反转架构一样，辉瑞的营运总部依旧会留在美国。
过去30年来，约有50家美国企业进行了类似的交易，通过并购或其他重组安排，将税籍转移至税负较低的国家，但美国核心业务运作却没什么改变。而这其中约半数交易发生在2008年之后。
奥巴马政府在3月初提出的2015年预算中，包含了打击反转操作的提议，要求提高外资持股底限，以增加反转交易的难度。
分析师表示，由于美国国会对于税务和支出政策僵持不下，因此打击反转操作的提案短时间内成为法律的机率不大，但也不能完全排除可能性。
“反转交易折射出企业税全面改革的必要性，改革可以降低企业税率，并限制跨国企业将收入转移至美国境外的能力，”该名财政部官员表示，并称当局注意到这类交易“正在发生，而且现有法规无法约束”。(完) (编译 王冠中; 审校 朱晓军/郑茵)
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路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
--前瞻基础建设特别条例草案前日在混战中火速闯关，引发程序瑕疵疑义，情势在昨日下午大逆转，民进党主动释出善意，同意下周重新排审草案，盼理性讨论。