企业并购：中国商务部附加限制性条件批准德国默克收购安智电子材料

路透北京4月30日 - 中国商务部网站周三发布声明称，商务部已经附加限制性条件批准德国默克集团 收购安智电子材料公司 。该交易价值26亿美元。

德国默克去年12月同意收购同业安智，以扩大其高科技器材用特种化工材料的业务范围。该公司是全球最大的液晶生产商，产品用于电视、平板电脑、智能手机屏幕。

根据声明，限制性条件包括：德国默克如果在中国签订任何液晶的专利许可协议，必须事先通知商务部；不得迫使中国客户同时购买默克和安智的产品。

据德国默克称，截止周三之前，已经获得安智63.5%股份的预受要约，但仍低于75%的达标水平。如果未能达到该水平，按照目前报价条件，报价将宣告失败。