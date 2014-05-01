中国房地产：4月百城住宅均价同环比涨幅连降四月，房价降温明显

* 4月中指院百城新建住宅均价环比23连升但涨幅明显收窄

* 同比涨幅亦连降四个月

* 易居一手房288指数环比连升21个月后首次下跌

* 房价降温明显

路透北京5月1日 - 最新数据显示中国房价涨幅持续放缓并已显现下行迹象。中国指数研究院公布的4月百城新建住宅均价同环比涨幅均连续第四个月收窄，而易居一手房价格288指数环比则在连升21个月后首次出现微跌。

中指院报告称，4月全国100个城市新建住宅均价环比连续第23个月上涨，但涨幅仅为0.1%，较上月的0.38%明显收窄；同比则连续17个月上涨，涨幅亦从上月的10.04%降至9.06%。

而易居4月一手房价格288指数为1,098.3点，同比上涨6.90%，环比微跌0.02%，为2012年7月以来连续21个月上升后首次出现下跌。

“在政策不稳、信贷收紧、市场观望等多方因素影响下，4月房地产市场表现‘旺季不旺’，全国住宅均价与3月基本持平，房价下跌城市数量明显增多。”中指院就数据点评道。

中指院报告称，整体来看，一季度，宏观经济增速下行，房地产市场表现欠佳，进入4月，市场情况未明显好转。政策方面，随着不同城市的房地产市场走势分化，部分城市对现行政策有所放松，其中南宁对区域内数个城市有限度放开限购，无锡、郑州也对调控政策进行微调，部分中小城市房地产政策放松预期升温。

信贷方面，受资金监管限制影响，房地产贷款规模继续紧缩，同时购房者房贷利率优惠减少。供需方面，开发房企迫于资金回款和去化压力，平价开盘、打折促销等“以价换量”现象增多；但购房者对后市降价预期继续升温，进一步观望并放缓入市，多数住宅项目开盘去化情况并不乐观。

数据显示，4月房价下跌城市个数明显增加，45个城市环比下跌，增加八个，其中跌幅在1%以上的有16个，较上月增加一个。

北京、上海等十大城市中，七个城市环比上涨，三个城市下跌，价格上涨城市涨幅整体缩小，总体环比上涨0.39%，同比上涨15.37%，继续较前值收窄。

而在易居监控的全国31个省级行政区域中，一手房价格指数环比下降区域达11个，分别为安徽省、贵州省、云南省、内蒙古自治区、江西省、山东省、甘肃省、辽宁省、湖南省、黑龙江省和福建省，其它省级行政区域一手房价格指数环比稳中有升。

在紧信贷和观望情绪主导下，中国楼市一季度从销售、投资到房价全面放缓，1-3月房地产开发投资同比仅增16.8%，远低于去年全年近20%的增速；同期房屋新开工面积同比则大降25.2%。这引发市场对房地产将拖累经济增长的担忧。有券商预计今年中国房地产对经济总拖累或逾0.5个百分点。

而房地产在增长乏力之时各地差异也进一步扩大，一线城市供需仍旺，但杭州、温州等多个二三线城市为高库存所困扰，各地时有降价楼盘出现，市场整体陷入观望状态。与之相应的，不时传出有关杭州、无锡、天津等城市将松绑限购的消息。广西省南宁市房管局则已发文称，广西北部湾经济区居民家庭获准在南宁市购房，被市场视为该地限购开始松绑。

近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）

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