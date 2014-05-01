日本债市：公债期货价格小升，尾随美债涨势

6月10年期期货 涨0.04点至144.96。
指标10年期公债收益率(殖利率) 早盘没有交投，周三收报0.615%。
日本央行周三保持货币政策不变，其公布的预估凸显出坚信通胀将会稳步迈向2%的目标，预示近期不会出台更多刺激措施 。不过央行总裁黑田东彦称，若出现风险将毫不犹豫地调整政策。
美国公债周三上涨，此前数据显示第一季经济增长率远逊于预期。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.085%
五年期公债 0.000% +0.0 0.190%
10年期公债 0.000% +0.0 0.615%
20年期公债 1.485% +0.5 1.480%
30年期公债 0.000% +0.0 1.705%
10年期公债期货 <0#JGB:> 144.96 +0.04 144.92
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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(编译 龚芳/孙茉莉; 审校 于春红/王翔琼/艾茂林)