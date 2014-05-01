版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 1日 星期四 10:46 BJT

日本债市：公债期货价格小升，尾随美债涨势

6月10年期期货 涨0.04点至144.96。

指标10年期公债收益率(殖利率) 早盘没有交投，周三收报0.615%。

日本央行周三保持货币政策不变，其公布的预估凸显出坚信通胀将会稳步迈向2%的目标，预示近期不会出台更多刺激措施 。不过央行总裁黑田东彦称，若出现风险将毫不犹豫地调整政策。

美国公债周三上涨，此前数据显示第一季经济增长率远逊于预期。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.085%

五年期公债 0.000% +0.0 0.190%

10年期公债 0.000% +0.0 0.615%

20年期公债 1.485% +0.5 1.480%

30年期公债 0.000% +0.0 1.705%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.96 +0.04 144.92

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 龚芳/孙茉莉; 审校 于春红/王翔琼/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐