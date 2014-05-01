路透调查：欧洲基金经理削减债券部位至三年低点，提高股票部位

记者 Natsuko Waki 编译 王冠中

路透伦敦4月30日 - 路透调查周三显示，欧洲基金经理将债券部位削减至近三年低点，同时提高股票部位，因对乐观经济前景最终将带动利率上扬的预期升高。

受访者削减了现金部位，也提高了对新兴市场债券和股票的曝险，因在第一季沉重卖压后，新兴市场资产估值具吸引力。

调查在4月18-29日访问了19名欧洲的资产经理，这段期间股市弹升，尽管乌克兰议题造成俄罗斯和西方国家之间的政治紧张，使得投资人不愿大举押注。

“我们维持了对于全年的整体多头看法，因经济环境改善，应会支撑风险资产，尤其是发达国家股市，”瑞银驻苏黎世的全球资产管理策略师Boris Willems称。

“即将到来的财报季非常重要，将可观察欧洲企业是否有跟上经济改善的步伐。因此，投资人应为这段期间波动率升高做好准备。”

模型投资组合的整体债券部位比重降至36.7%，为2011年5月以来最低，上月为37.2%。

股票部位比重升至两个月高点47.3%，高于长期均值约46%。现金部位比重则降至9.5%，3月时在一年半高点10.2%。

受访者将北美股市比重提高至39.0%，为2012年7月以来最高，对欧元区和日本股票的比重则降低。

新兴亚洲市场股票部位比重升至6.7%，新兴欧洲、非洲和中东股票部位比重则持平。

所有新兴市场(中东欧、亚洲、拉丁美洲、中东和非洲)的债券部位比重上扬，而美国和欧洲债券部位比重则下滑。日本债券部位比重升至4.5%，为2012年12月以来最高。