《HOME专栏》镍期权市场火爆展现多头雄心壮志

《台湾重要政经日程》--4月28日-10月10日
=====================今日重要政经消息============================== 4/28(五)
**波动加剧**
这一切都保证未来的波动将加剧。
卖出期权者必将在期货市场就其仓位进行对冲，而1.9万至2.4万美元间的未平仓合约迅速增加，意味着若价格的确来到这个区间，则这类“三角对冲”本身就会成为重大的价格动力来源。
须牢记的是，“三角对冲”是一把双刃剑。在价格上扬时，卖出期权者必须买进期货对冲，但若价格反转向下，则这些对冲仓位必须加以抛售。
现在，想像镍价在12月合约即将成为近月合约时在2万美元附近交投，迫使选择权市场调整仓位，以因应在该执行价的27,150吨未平仓合约。
然而在店头市场(OTC)上有另外一层看不见的未平仓合约，这只会让潜在风险升高。
镍价近来几乎可说是直线上升。目前各界预期会出现某种程度的修正。
但随着银行业者推动投资人在回档时利用买权进一步累积看多仓位，短期内这类仓位只会有增无减。
期权会扮演价格磁铁，在价格主升段时会扮演不断自我强化的多头动力，但同时也会使得短期波动恶化，特别是在未平仓合约集中的价位。
因此，若您打算加入这场镍价冲天涨势，可别忘了系好安全带。市况将朝急剧震荡发展。(完) (译文审校 王冠中/郑茵/于春红)
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路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
--前瞻基础建设特别条例草案前日在混战中火速闯关，引发程序瑕疵疑义，情势在昨日下午大逆转，民进党主动释出善意，同意下周重新排审草案，盼理性讨论。