《HOME专栏》镍期权市场火爆展现多头雄心壮志

**波动加剧**

这一切都保证未来的波动将加剧。

卖出期权者必将在期货市场就其仓位进行对冲，而1.9万至2.4万美元间的未平仓合约迅速增加，意味着若价格的确来到这个区间，则这类“三角对冲”本身就会成为重大的价格动力来源。

须牢记的是，“三角对冲”是一把双刃剑。在价格上扬时，卖出期权者必须买进期货对冲，但若价格反转向下，则这些对冲仓位必须加以抛售。

现在，想像镍价在12月合约即将成为近月合约时在2万美元附近交投，迫使选择权市场调整仓位，以因应在该执行价的27,150吨未平仓合约。

然而在店头市场(OTC)上有另外一层看不见的未平仓合约，这只会让潜在风险升高。

镍价近来几乎可说是直线上升。目前各界预期会出现某种程度的修正。

但随着银行业者推动投资人在回档时利用买权进一步累积看多仓位，短期内这类仓位只会有增无减。

期权会扮演价格磁铁，在价格主升段时会扮演不断自我强化的多头动力，但同时也会使得短期波动恶化，特别是在未平仓合约集中的价位。