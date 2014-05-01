《RUSSELL专栏》残酷现实迫使中国炼油及石化项目建设热潮降温

**页岩荣景**

美国国内石油生产荣景(主要来自页岩)，使得美国石油价格较其他国家来得低，也给予美国炼厂竞争优势。

由于美国出口禁令使得这些原油难以输出，炼厂将之转化为出口燃料，尤其是柴油和液化石油气。

页岩气产出大增，尚未带动美国液化天然气出口增加，但这情况很快就要到来。

但产出增加，改善了美国石化厂景况，他们可以从天然气中生产乙烯，成本只要以石脑油为原料的中国工厂的一半左右。

尽管美国天然气价格 今年以来已上涨约14%，仍仅为2005年峰值的四分之一左右，而且约为页岩革命前10年均值的一半。

这带动美国天然气相关化工产品产能大幅扩张，巴克莱列出预定2017年前完成的项目至少有30个。

**受制于石油**

这些新的化工厂将给美国产业提供更便宜的塑胶和人造纤维，意味着在全球会更具竞争力，尤其是在中国和亚洲国家仍仰赖石脑油来生产石化产品的情况下。

基本上，中国和其他亚洲石化厂都受到原油价格的制约。

相较于美国天然气价格，原油价格中长期上扬的空间更大，因发展中国家的石油需求升高，且中东、非洲和前苏联国家等主要生产国或附近的冲突不断，持续威胁供应。

石脑油相较于原油的价格可能下滑，但这一情况尚未发生，新加坡石脑油较布兰特原油升水仍在过去18个月来相对狭窄的区间内。

石脑油裂解价差在4月29日报每吨149.75美元，低于今年到目前为止的峰值172.80美元，但也高于低点113.95美元。

韩国等数个亚洲国家近几周来对于石脑油的需求强劲，尽管中国进口量有所下滑。

中国在第一季每月净进口158,042吨，低于2013年的每月净进口265,639吨，也低于2012年的每月239,536吨。

这部分是因为，中国炼厂产能增加，意味着国内石脑油也产量上升，另有部分是因为经济成长放缓，尤其是对塑胶需求密集的制造业。

尽管经济增强或将带动中国未来几个月的石脑油采购量，但中长期前景仍偏向需求成长大幅降温且价格下滑。