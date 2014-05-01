路透基点：放贷人对万洲国际推迟IPO的决定处之泰然

路透5月1日 - 汤森路透旗下基点报导，全球最大猪肉生产商万洲国际决定推迟赴港首次公开发行(IPO)，但该公司的大多数债权人对此消息安之若素，因为40亿美元并购贷款进行首次偿付要过好几个月才会发生。

万洲国际上周决定发售股数降至12.99亿股新股。招股价区间为每股8-11.25港元。调整后的估值最高为146.1亿港元(19亿美元)。公司原拟最多募集资金410亿港元（约53亿美元）。

目前万洲国际推迟IPO的举动令其在去年12月完成的40亿美元三到五年期并购贷款备受关注。万洲国际（原名“双汇国际”）当时筹措该贷款，以支持对美国企业Smithfield Foods的收购。

“贷款协议中并未规定与公司IPO相关联的任何条件。”一位消息人士称。

“第一笔贷款偿付要等到数月以后才发生，”另一位消息人士说道，“借款人能够制定别的计划，在该时间框架内通过别的方式筹措到资金，以进行支付。”

万洲国际本计划将IPO筹资用于对40亿美元并购贷款的再融资。该贷款包括两档：A档是25亿美元三年期贷款，平均期限是2.7年；B档是15亿美元五年期贷款，平均期限为4.73年。

三年期贷款的部分偿付要分两次进行，即在第一年和第二年的年末每次偿还2.5亿美元，剩下的20亿美元在到期日（2016年8月30日）全部偿清。五年期贷款也采用类似的架构安排，即先在第四年末时偿还4亿美元，余下的11亿美元在到期日（2018年8月30日）偿清。

有22家银行加入了这宗由8家初始牵头行兼簿记行负责的贷款案。初始的8家牵头行兼簿记行包括：中国银行、工银亚洲、荷兰合作银行、渣打银行、东方汇理银行、星展银行、Natixis和苏格兰皇家银行。（完）