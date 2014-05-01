澳新汇市：澳元及新西兰元持坚，假期因素冲淡中国PMI数据影响

《台湾重要政经日程》--4月28日-10月10日
=====================今日重要政经消息============================== 4/28(五)
交易员称，澳元最近几周对中国数据的反应都不很大，更多注意力放在澳元交叉盘如兑欧元方面。
欧元/澳元 最新报1.4928澳元，距离周二触及的五周高位1.5020不远。欧元/澳元在将近一个月时间内上涨了0.03澳元。
技术图表显示多头信号，移动平均线小幅上行。初步阻力位在1.4975澳元，之后是2014年跌势的38.2%回档位1.5097。
澳元兑美元的阻力位在0.9320美元，交易员称此水准挂有停止单。
新西兰元整固近期涨势，兑美元 报0.8612，接近隔夜所及一周高点0.8633美元。
短线支撑位初步在0.8590美元，之后是0.8550；强阻力在0.8640，此为新西兰央行上周公布声明后触及的高位。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/王兴亚；审校 李爽/李婷仪)
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路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
--前瞻基础建设特别条例草案前日在混战中火速闯关，引发程序瑕疵疑义，情势在昨日下午大逆转，民进党主动释出善意，同意下周重新排审草案，盼理性讨论。