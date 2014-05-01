澳新汇市：澳元及新西兰元持坚，假期因素冲淡中国PMI数据影响

交易员称，澳元最近几周对中国数据的反应都不很大，更多注意力放在澳元交叉盘如兑欧元方面。

欧元/澳元 最新报1.4928澳元，距离周二触及的五周高位1.5020不远。欧元/澳元在将近一个月时间内上涨了0.03澳元。

技术图表显示多头信号，移动平均线小幅上行。初步阻力位在1.4975澳元，之后是2014年跌势的38.2%回档位1.5097。

澳元兑美元的阻力位在0.9320美元，交易员称此水准挂有停止单。

新西兰元整固近期涨势，兑美元 报0.8612，接近隔夜所及一周高点0.8633美元。

短线支撑位初步在0.8590美元，之后是0.8550；强阻力在0.8640，此为新西兰央行上周公布声明后触及的高位。(完)

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