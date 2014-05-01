欧洲个股：美国对法国巴黎银行开出的违规罚单可能远超11亿美元

“关于美国将祭出的惩罚种类和数量仍存在不确定性，”法国巴黎银行财务长Lars Machenil向路透Insider电视称，“罚款金额远超过(11亿美元)拨备不无可能。”

当被问及罚金是否可能达到20亿或30亿美元时，Machenil向路透Insider表示，“已经没什么可说了。”

Machenil在一次电话会议中向分析师表示，该行已拨备约27亿欧元(37.3亿美元)的诉讼成本，包括专为此事提拨的11亿美元。

法国巴黎银行此前公布第一季净利增长5.2%，优于市场预期。

其股价周四下跌3.2%至54.110欧元，稍早曾低见53.55欧元，与今年低点相去不远。