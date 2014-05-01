欧洲个股：美国对法国巴黎银行开出的违规罚单可能远超11亿美元

中股业绩：国电电力一季度净利同比降近五成，因燃煤价格带动成本上升
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
“关于美国将祭出的惩罚种类和数量仍存在不确定性，”法国巴黎银行财务长Lars Machenil向路透Insider电视称，“罚款金额远超过(11亿美元)拨备不无可能。”
当被问及罚金是否可能达到20亿或30亿美元时，Machenil向路透Insider表示，“已经没什么可说了。”
Machenil在一次电话会议中向分析师表示，该行已拨备约27亿欧元(37.3亿美元)的诉讼成本，包括专为此事提拨的11亿美元。
法国巴黎银行此前公布第一季净利增长5.2%，优于市场预期。
其股价周四下跌3.2%至54.110欧元，稍早曾低见53.55欧元，与今年低点相去不远。
巴黎银行不愿对此事置评。(完) (编译 白云/王冠中; 审校 杜明霞)
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路透纽约4月27日 - 法国中间派总统候选人马克龙在第一轮选举中获胜令投资者松了一口气，他们将更多的资金投向了侧重国际市场投资的美国股票基金。马克龙的胜利降低了反建制派当选给市场带来冲击的可能性。
--中国银行业人士表示，监管部门对银行理财资金违规流入房地产也查得特别紧。银监会近日连续下发关于银行业风险防控的文件，并开展一系列专项整治，房地产风险成为重点排查领域。多家银行的对公信贷业务负责人表示，目前开发贷业务并未停滞，但全面收缩的势头相当明确。