美国贸易：中国及印度再度列名侵权盗版黑名单

《台湾重要政经日程》--4月28日-10月10日
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路透华盛顿4月30日 - 美国政府周三再度将中国及印度列入侵犯版权专利的黑名单，但层级维持不变。
在美国贸易代表署年度评监中，没有任何国家被列入侵权盗版最严重的一级。
美国企业原本希望今年将印度列为侵权最严重国家，如此一来，印度可能面临贸易制裁。美国贸易代表署表示，将透过与印度的双边交涉设法解决。
针对中国部分，美国贸易代表署表示，非常关切窃取商业机密问题，呼吁政府采取行动，阻止中国企业占外国对手便宜。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
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路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
--前瞻基础建设特别条例草案前日在混战中火速闯关，引发程序瑕疵疑义，情势在昨日下午大逆转，民进党主动释出善意，同意下周重新排审草案，盼理性讨论。