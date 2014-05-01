企业并购：美国电话电报公司接洽DirecTV，探讨可能收购事宜--WSJ

《台湾重要政经日程》--4月28日-10月10日
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路透4月30日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情消息人士的话报导，美国电话电报公司(AT&T) 接洽卫星电视公司DirecTV ，探讨可能收购后者的事宜。
该报称，按DirecTV当前市值计算，交易规模可能至少400亿美元。
华尔街日报称，两家公司若成功合并，将打造一家付费电视巨头，与Comcast Corp 完成收购时代华纳有线 后的规模接近。
由于不在美国常规上班时间，未能立即联系到美国电话电报公司代表予以置评。
DirecTV发言人Robert Mercer称，该公司不就猜测发表评论。(完) (编译 李爽 审校 于春红)
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路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
--前瞻基础建设特别条例草案前日在混战中火速闯关，引发程序瑕疵疑义，情势在昨日下午大逆转，民进党主动释出善意，同意下周重新排审草案，盼理性讨论。