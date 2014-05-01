企业并购：美国电话电报公司接洽DirecTV，探讨可能收购事宜--WSJ

路透4月30日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情消息人士的话报导，美国电话电报公司(AT&T) 接洽卫星电视公司DirecTV ，探讨可能收购后者的事宜。

该报称，按DirecTV当前市值计算，交易规模可能至少400亿美元。

华尔街日报称，两家公司若成功合并，将打造一家付费电视巨头，与Comcast Corp 完成收购时代华纳有线 后的规模接近。

由于不在美国常规上班时间，未能立即联系到美国电话电报公司代表予以置评。

DirecTV发言人Robert Mercer称，该公司不就猜测发表评论。(完) (编译 李爽 审校 于春红)