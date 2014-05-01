《全球汇市》美元指数微幅回升，上日受美国GDP数据疲软打压

欧元在隔夜市场反弹，尽管欧元区通胀数据不及预期。数据显示，欧元区4月通胀率小幅回升至0.7%，不及预估的0.8%。

分析师表示，该结果可能不足以促使欧洲央行在下周会议放宽政策，不过，许多人揣测欧洲央行最终不得不采取行动来对抗通缩威胁。

“稍稍不如预估的意外并不会大幅改变对欧洲央行5月或6月会议的看法，”摩根大通分析师在写给客户的研究报告中表示。

“在这些会议上采取某些行动的可能性或许只会稍微高一点，但若真要采取行动，将会采取循序渐进的方式，因此在欧洲央行下周会议前对欧元/美元走势影响仍是略为偏空。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3869 1.3866 +0.02 +0.90 1.3745

美元/日圆 102.26 102.24 +0.02 -2.89 105.30

欧元/日圆 141.82 141.77 +0.04 -2.01 144.73

美元/瑞郎 0.8797 0.8803 -0.07 -1.47 0.8928

英镑/美元 1.6875 1.6870 +0.03 +1.93 1.6556

美元/加元 1.0971 1.0958 +0.12 +3.31 1.0620

澳元/美元 0.9287 0.9283 +0.04 +4.20 0.8913

新西兰元/美元 0.8609 0.8613 -0.05 +4.91 0.8206

澳元/日圆 94.950 94.910 +0.04 +1.17 93.850

新西兰元/日圆 88.040 88.060 -0.02 +1.89 86.410

英镑/日圆 172.55 172.48 +0.04 -1.02 174.33

澳元/新西兰元 1.0778 1.0769 +0.08 -0.65 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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