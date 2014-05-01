企业并购：Sprint与银行沟通融资问题后，计划推进对T-Mobile的收购--彭博

路透4月30日 - 彭博援引知情消息人士报导称，Sprint Corp 在4月与几家银行沟通之后，计划推进对同业T-Mobile US 的收购。

彭博援引消息称，Sprint母公司日本软银 社长孙正义料在6月或7月正式提出收购。

据汤森路透数据，T-Mobile市值235.2亿美元。

彭博称，Sprint沟通的银行包括高盛 、花旗 、美国银行 和摩根大通 等六家银行，沟通主要围绕Sprint应为该交易进行的融资规模。

报导称，与此同时软银仍试图与德意志电讯确定公司由谁运营的问题。T-Mobile执行长John Legere担纲的可能性最大。

Sprint发言人Roni Singleton表示，该公司不就谣传和臆测作评，T-Mobile亦拒绝就此置评。(完) (编译 李爽 审校 王冠中)