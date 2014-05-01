企业并购：Sprint与银行沟通融资问题后，计划推进对T-Mobile的收购--彭博

《台湾重要政经日程》--4月28日-10月10日
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路透4月30日 - 彭博援引知情消息人士报导称，Sprint Corp 在4月与几家银行沟通之后，计划推进对同业T-Mobile US 的收购。
彭博援引消息称，Sprint母公司日本软银 社长孙正义料在6月或7月正式提出收购。
据汤森路透数据，T-Mobile市值235.2亿美元。
彭博称，Sprint沟通的银行包括高盛 、花旗 、美国银行 和摩根大通 等六家银行，沟通主要围绕Sprint应为该交易进行的融资规模。
报导称，与此同时软银仍试图与德意志电讯确定公司由谁运营的问题。T-Mobile执行长John Legere担纲的可能性最大。
Sprint发言人Roni Singleton表示，该公司不就谣传和臆测作评，T-Mobile亦拒绝就此置评。(完) (编译 李爽 审校 王冠中)
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路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
--前瞻基础建设特别条例草案前日在混战中火速闯关，引发程序瑕疵疑义，情势在昨日下午大逆转，民进党主动释出善意，同意下周重新排审草案，盼理性讨论。