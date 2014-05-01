表格：英国3月抵押贷款批准件数为67,135件，为2013年9月以来最低

路透伦敦5月1日 - 英国央行周四公布：

* 英国3月消费者信贷增加11.3亿英镑(预估为增加6亿英镑)，为2012年9月以来最高，2月为增加5.8亿英镑

* 3月抵押贷款批准件数为67,135件(预估为71,050件)，为2013年9月以来最低；2月为69,592件

* 3月抵押贷款发放金额增加17.9亿英镑(预估为增加15亿英镑)，为2012年1月以来最大增幅；2月为增加15.5亿英镑

* 3月M4货供额较前月下滑2.3%，为史上最大降幅；较上年同期减少0.3%

具体数据如下(括号中为前值)：

3月 2月 预估

抵押贷款批准件数 67,135 69,592 (70,309) 71,050

对个人贷款(单位10亿英镑)

3月 2月 预估

总净贷款 2.9 2.1 (2.3) --

房屋抵押贷款 1.8 1.6 (1.7) 1.5

消费者信贷 1.1 0.6 (0.6) 0.6

M4货币供应量数据(%):

3月 2月

M4 较上月(经季节调整) -2.3 0.7 (0.7)