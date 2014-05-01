表格：英国3月抵押贷款批准件数为67,135件，为2013年9月以来最低

《台湾重要政经日程》--4月28日-10月10日
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路透伦敦5月1日 - 英国央行周四公布：
* 英国3月消费者信贷增加11.3亿英镑(预估为增加6亿英镑)，为2012年9月以来最高，2月为增加5.8亿英镑
* 3月抵押贷款批准件数为67,135件(预估为71,050件)，为2013年9月以来最低；2月为69,592件
* 3月抵押贷款发放金额增加17.9亿英镑(预估为增加15亿英镑)，为2012年1月以来最大增幅；2月为增加15.5亿英镑
* 3月M4货供额较前月下滑2.3%，为史上最大降幅；较上年同期减少0.3%
具体数据如下(括号中为前值)：
3月 2月 预估
抵押贷款批准件数 67,135 69,592 (70,309) 71,050
对个人贷款(单位10亿英镑)
3月 2月 预估
总净贷款 2.9 2.1 (2.3) --
房屋抵押贷款 1.8 1.6 (1.7) 1.5
消费者信贷 1.1 0.6 (0.6) 0.6
M4货币供应量数据(%):
3月 2月
M4 较上月(经季节调整) -2.3 0.7 (0.7)
M4 较上年同期 -0.3 0.9 (0.7) (完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
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路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
--前瞻基础建设特别条例草案前日在混战中火速闯关，引发程序瑕疵疑义，情势在昨日下午大逆转，民进党主动释出善意，同意下周重新排审草案，盼理性讨论。