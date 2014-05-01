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货币新闻 | 2014年 5月 1日 星期四 17:44 BJT

重发-英国数据：4月制造业PMI创去年11月以来高位57.3，产出和订单劲增

(重发以删除内文多余段落)

路透伦敦5月1日 - 周四公布的调查显示，英国4月制造业活动增速远超预期，归功于产出飙升和订单增加。这表明英国经济迅速复苏。

Markit/CIPS英国4月制造业采购经理人指数(PMI)升至57.3，创11月以来最高位；3月数据从55.3上修为55.8。

路透调查预估为英国4月制造业PMI为55.4。

上个月制造商聘用步伐加快，进一步表明制造业走强。

产出分项指数大涨至八个月高点，新订单分项增速上升，因国内和出口市场需求改善。

3月通胀率降至逾四年来最低，最新的PMI数据显示出4月制造业面临的物价压力进一步缓解。(完) (编译 艾茂林/王翔琼; 审校 张涛/李春喜)
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