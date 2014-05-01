重发-英国数据：4月制造业PMI创去年11月以来高位57.3，产出和订单劲增

中股业绩：国电电力一季度净利同比降近五成，因燃煤价格带动成本上升
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
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路透伦敦5月1日 - 周四公布的调查显示，英国4月制造业活动增速远超预期，归功于产出飙升和订单增加。这表明英国经济迅速复苏。
Markit/CIPS英国4月制造业采购经理人指数(PMI)升至57.3，创11月以来最高位；3月数据从55.3上修为55.8。
路透调查预估为英国4月制造业PMI为55.4。
上个月制造商聘用步伐加快，进一步表明制造业走强。
产出分项指数大涨至八个月高点，新订单分项增速上升，因国内和出口市场需求改善。
3月通胀率降至逾四年来最低，最新的PMI数据显示出4月制造业面临的物价压力进一步缓解。(完) (编译 艾茂林/王翔琼; 审校 张涛/李春喜)
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
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