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货币新闻 | 2014年 5月 1日 星期四 16:10 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月1日

路透伦敦5月1日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           231,000            -2,325
    锡             9,540              +185
    铅           193,875              +250
    锌           771,475            -5,525
    铝         5,343,875            -9,025
    镍           279,876            +3,030
    铝合金        54,440              持平
    NASAAC        62,860               -40
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据           库存分布               品种   库存数据         库存分布
 铜     MCU-STOCKS       <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅     MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS       <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡     MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS       <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合   MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                                  金                      
 镍     MNI-STOCKS       <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA  MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
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