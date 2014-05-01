国际油市：布兰特原油跌向每桶108美元，受中国数据和供应预期影响

“这个数据略偏利空，因它证实了中国制造业前景确有其困难，”CMC Markets分析师Ric Spooner说。

0500 GMT，布兰特原油6月合约 下跌0.04美元至每桶108.03美元，上日下滑0.8%，结算在4月11日以来最低收盘水准。该合约周三盘中一度低见每桶107.55美元。

美国原油6月合约 小跌0.04美元至每桶99.70美元，周三下跌1.5%，结算在4月2日以来最低收位。

投资人淡定看待美联储周三宣布每月购债规模将再减100亿美元，市场把焦点放在美国经济复苏的情况。投资者也将密切关注周四稍晚和周五将公布的就业数据。

而美国石油供应增加至前所未见的高位，打压了西德克萨斯中质油(WTI)价格，WTI和布兰特原油利差CL-LCO1=R走阔至超过8美元。(完)

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