国际油市：布兰特原油跌向每桶108美元，受中国数据和供应预期影响

《台湾重要政经日程》--4月28日-10月10日
=====================今日重要政经消息============================== 4/28(五)
“这个数据略偏利空，因它证实了中国制造业前景确有其困难，”CMC Markets分析师Ric Spooner说。
0500 GMT，布兰特原油6月合约 下跌0.04美元至每桶108.03美元，上日下滑0.8%，结算在4月11日以来最低收盘水准。该合约周三盘中一度低见每桶107.55美元。
美国原油6月合约 小跌0.04美元至每桶99.70美元，周三下跌1.5%，结算在4月2日以来最低收位。
投资人淡定看待美联储周三宣布每月购债规模将再减100亿美元，市场把焦点放在美国经济复苏的情况。投资者也将密切关注周四稍晚和周五将公布的就业数据。
而美国石油供应增加至前所未见的高位，打压了西德克萨斯中质油(WTI)价格，WTI和布兰特原油利差CL-LCO1=R走阔至超过8美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中/李婷仪 审校 戴素萍)
=====================今日重要政经消息============================== 4/28(五)
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
--前瞻基础建设特别条例草案前日在混战中火速闯关，引发程序瑕疵疑义，情势在昨日下午大逆转，民进党主动释出善意，同意下周重新排审草案，盼理性讨论。