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亚洲 | 2014年 5月 1日 星期四 14:10 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：日股走强，亚洲汇市淡静

0557 GMT

* 日圆跌0.01%，欧元/日圆涨0.06%，澳元升0.06%，新西兰元涨0.02%

* 日股攀升1.21%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.13%，美国10年期公债收益率为2.6532%

* 中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)接近预期--对市场影响不大

* 日本股市上涨1.21%，受益于企业财报靓丽

* 韩国4月出口强劲，表明全球需求蓄势待发

* 如欲浏览欧洲市场开盘图表，请点选：r.reuters.com/dec27t(完)

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