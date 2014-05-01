《汇市简讯》欧洲开盘：日股走强，亚洲汇市淡静

《台湾重要政经日程》--4月28日-10月10日
=====================今日重要政经消息============================== 4/28(五)
0557 GMT
* 日圆跌0.01%，欧元/日圆涨0.06%，澳元升0.06%，新西兰元涨0.02%
* 日股攀升1.21%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.13%，美国10年期公债收益率为2.6532%
* 中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)接近预期--对市场影响不大
* 日本股市上涨1.21%，受益于企业财报靓丽
* 韩国4月出口强劲，表明全球需求蓄势待发
* 如欲浏览欧洲市场开盘图表，请点选：r.reuters.com/dec27t(完)
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=====================今日重要政经消息============================== 4/28(五)
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
--前瞻基础建设特别条例草案前日在混战中火速闯关，引发程序瑕疵疑义，情势在昨日下午大逆转，民进党主动释出善意，同意下周重新排审草案，盼理性讨论。