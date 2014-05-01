英国金融市场：英镑兑美元触及近五年高点，英国4月制造业PMI数据抢眼

《台湾重要政经日程》--4月28日-10月10日
=====================今日重要政经消息============================== 4/28(五)
路透5月1日 - 英镑兑美元周四升至近五年高位，此前英国4月制造业采购经理人指数(PMI)超出预期。
数据发布后，英镑/美元 自发布前的1.6890美元左右升至1.6921美元，创下2009年8月初以来最高。
欧元兑英镑 从之前的0.82225英镑跌至日内低点0.82055英镑。
10年期英债收益率 上升约0.5个基点，触及日内高位2.676%。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
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路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
--前瞻基础建设特别条例草案前日在混战中火速闯关，引发程序瑕疵疑义，情势在昨日下午大逆转，民进党主动释出善意，同意下周重新排审草案，盼理性讨论。