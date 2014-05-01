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货币新闻 | 2014年 5月 1日 星期四 17:04 BJT

英国金融市场：英镑兑美元触及近五年高点，英国4月制造业PMI数据抢眼

路透5月1日 - 英镑兑美元周四升至近五年高位，此前英国4月制造业采购经理人指数(PMI)超出预期。

数据发布后，英镑/美元 自发布前的1.6890美元左右升至1.6921美元，创下2009年8月初以来最高。

欧元兑英镑 从之前的0.82225英镑跌至日内低点0.82055英镑。

10年期英债收益率 上升约0.5个基点，触及日内高位2.676%。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
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