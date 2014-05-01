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亚洲 | 2014年 5月 1日 星期四 14:27 BJT

日本股市：创逾两周来最大单日涨幅，追随美股升势且企业财报强劲

路透东京5月1日 - 日本股市周四收高，受助于隔夜美国道琼工业指数创纪录收盘高位，且野村控股等券商和一些制造商财报表现强劲。

日本央行不排除进一步放宽政策，亦给市场带来安慰。日经指数 上涨1.3%至14,485.13点，创逾两周来最大单日涨幅。

东证股价指数 上升1.7%至1,182.20点；JPX-日经400指数 涨1.5%至10,747.68点。成交量接近过去20日均值。(完)
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