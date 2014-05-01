日本股市：创逾两周来最大单日涨幅，追随美股升势且企业财报强劲

《台湾重要政经日程》--4月28日-10月10日
=====================今日重要政经消息============================== 4/28(五)
路透东京5月1日 - 日本股市周四收高，受助于隔夜美国道琼工业指数创纪录收盘高位，且野村控股等券商和一些制造商财报表现强劲。
日本央行不排除进一步放宽政策，亦给市场带来安慰。日经指数 上涨1.3%至14,485.13点，创逾两周来最大单日涨幅。
东证股价指数 上升1.7%至1,182.20点；JPX-日经400指数 涨1.5%至10,747.68点。成交量接近过去20日均值。(完)
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路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
--前瞻基础建设特别条例草案前日在混战中火速闯关，引发程序瑕疵疑义，情势在昨日下午大逆转，民进党主动释出善意，同意下周重新排审草案，盼理性讨论。