日本股市：创逾两周来最大单日涨幅，追随美股升势且企业财报强劲

路透东京5月1日 - 日本股市周四收高，受助于隔夜美国道琼工业指数创纪录收盘高位，且野村控股等券商和一些制造商财报表现强劲。

日本央行不排除进一步放宽政策，亦给市场带来安慰。日经指数 上涨1.3%至14,485.13点，创逾两周来最大单日涨幅。