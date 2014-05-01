中国企业：招商集团与Hastings资产管理赢得澳洲纽卡斯尔煤港98年租约

中股业绩：国电电力一季度净利同比降近五成，因燃煤价格带动成本上升
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
当地媒体报导称，纽卡斯尔港的其他竞购买家还有香港上市公司长江基建<1038. HK>，纽约Global Infrastructure Partners和Deutsche Asset & Wealth management组建的财团，麦格理集团及其合作方中国建设，以及ATEC Rail Group和基金管理公司TIAA-CREFF。
“竞争激烈程度令人难以想象，”新南威尔士州州长Mike Baird在新闻发布会上表示。
根据州长办公室的声明，Hastings和中国国有企业招商局集团在收购中为平等伙伴关系。Hastings旗下管理的基金规模达74亿澳元。
招商局拥有大量交通运输、金融和房地产资产，截止去年12月底管理资产规模达8,190亿澳元。
据年报数据，2012/13年度，纽卡斯尔港出口了创纪录的1.4264亿吨煤炭，较之前一年增长17%。
截止2013年6月底，该港口净利接近2,300万澳元，经营活动净现金流为2,700万澳元。
收费公路、发电站和港口等基础设施资产目前受到投资者热烈追捧，因其具有稳定性、长期回报以及严格的竞争门槛。
出售纽卡斯尔港的收入将用于该州投资建设基础设施，其中30%定向支持乡村和地区性项目。(完) (编译 李春喜/朱晓军；审校 高琦)
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
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