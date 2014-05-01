中国企业：招商集团与Hastings资产管理赢得澳洲纽卡斯尔煤港98年租约

当地媒体报导称，纽卡斯尔港的其他竞购买家还有香港上市公司长江基建<1038. HK>，纽约Global Infrastructure Partners和Deutsche Asset & Wealth management组建的财团，麦格理集团及其合作方中国建设，以及ATEC Rail Group和基金管理公司TIAA-CREFF。

“竞争激烈程度令人难以想象，”新南威尔士州州长Mike Baird在新闻发布会上表示。

根据州长办公室的声明，Hastings和中国国有企业招商局集团在收购中为平等伙伴关系。Hastings旗下管理的基金规模达74亿澳元。

招商局拥有大量交通运输、金融和房地产资产，截止去年12月底管理资产规模达8,190亿澳元。

据年报数据，2012/13年度，纽卡斯尔港出口了创纪录的1.4264亿吨煤炭，较之前一年增长17%。

截止2013年6月底，该港口净利接近2,300万澳元，经营活动净现金流为2,700万澳元。

收费公路、发电站和港口等基础设施资产目前受到投资者热烈追捧，因其具有稳定性、长期回报以及严格的竞争门槛。