澳洲股市：银行股回落拖累大盘收低，澳新银行下跌

中股业绩：国电电力一季度净利同比降近五成，因燃煤价格带动成本上升
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
路透悉尼5月1日 - 澳洲股市周四收低0.7%，高价金融股近日遭分析师调降评等后，获利了结卖压涌现，澳新(澳盛)银行等个股受创，尽管澳新银行上半年获利强劲。
指标S&P/ASX 200指数 收跌40.3点，至5,448.8点。指数周三小幅收升。
澳新银行 股价下跌1.2%，无视上半年财报强劲，部分是因为财报公布前已劲升过一段。(完)
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
--前瞻基础建设特别条例草案前日在混战中火速闯关，引发程序瑕疵疑义，情势在昨日下午大逆转，民进党主动释出善意，同意下周重新排审草案，盼理性讨论。
--中国银行业人士表示，监管部门对银行理财资金违规流入房地产也查得特别紧。银监会近日连续下发关于银行业风险防控的文件，并开展一系列专项整治，房地产风险成为重点排查领域。多家银行的对公信贷业务负责人表示，目前开发贷业务并未停滞，但全面收缩的势头相当明确。