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亚洲 | 2014年 5月 1日 星期四 14:34 BJT

澳洲股市：银行股回落拖累大盘收低，澳新银行下跌

路透悉尼5月1日 - 澳洲股市周四收低0.7%，高价金融股近日遭分析师调降评等后，获利了结卖压涌现，澳新(澳盛)银行等个股受创，尽管澳新银行上半年获利强劲。

指标S&P/ASX 200指数 收跌40.3点，至5,448.8点。指数周三小幅收升。

澳新银行 股价下跌1.2%，无视上半年财报强劲，部分是因为财报公布前已劲升过一段。(完)
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