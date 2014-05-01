日本个股：索尼2013/14财年获利预估大砍近70%，受退出PC业务所累

中股业绩：国电电力一季度净利同比降近五成，因燃煤价格带动成本上升
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
路透东京5月1日 - 索尼 将3月31日止财年的营运利润预估大幅下调了近70%，称退出个人电脑业务将带来300亿日圆(2.937亿美元)的成本。
索尼周四将营运利润预估从之前的800亿日圆削减到了260亿日圆，并表示将计入2013财年海外磁盘生产部门的250亿日圆减值损失。
索尼还将净亏损预估值从前次的1,100亿日圆提高到了1,300亿日圆。(完) (编译 洪曦; 审校 戴素萍)
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
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