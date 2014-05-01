版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 1日 星期四 14:37 BJT

****敬告客户：韩国股汇债市场5月1日休市****

路透首尔5月1日 - 亲爱的客户，您好：

韩国股汇债市场周四因纪念劳动日而休市，但因非国定假日，政府机关正常运作。

市场将于周五恢复正常交易。(完)

如欲查看最近的中文市场报导，请点选 、 和 。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐