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亚洲 | 2014年 5月 1日 星期四 14:40 BJT

****敬告客户：5月1日东南亚股市稿件暂停发送，当地市场因假日休市****

路透5月1日 - 亲爱的客户，您好：

5月1日(周四)东南亚股市报导暂停发送，因东南亚地区多个国家金融市场适逢假期休市。报导将于5月2日(周五)恢复正常。

造成不便之处，请您见谅。(完)

(路透中文新闻部: 86-10-66271029)
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