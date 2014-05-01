敬告客户：5月1日东南亚股市稿件暂停发送，当地市场因假日休市****

《中国报摘》--中国证券报4月28日

--中国银行业人士表示，监管部门对银行理财资金违规流入房地产也查得特别紧。银监会近日连续下发关于银行业风险防控的文件，并开展一系列专项整治，房地产风险成为重点排查领域。多家银行的对公信贷业务负责人表示，目前开发贷业务并未停滞，但全面收缩的势头相当明确。