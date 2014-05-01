突发新闻：太平洋瓦努阿图岛附近发生6.7级地震，不太可能引发海啸

《台湾重要政经日程》--4月28日-10月10日
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路透新加坡5月1日 - 美国地质调查局(USGS)表示，太平洋瓦努阿图岛(万那杜)附近周四发生6.7级地震。
美国地质调查局表示，震中在Isangel城东南偏南方向150英里(240公里)，震源相对较深，在地下73英里。
太平洋海啸预警中心(Pacific Tsunami Warning Center)表示，由于震源较深，不太可能引起海啸。(完)
(编译 张涛；审校 李春喜)
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路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
--前瞻基础建设特别条例草案前日在混战中火速闯关，引发程序瑕疵疑义，情势在昨日下午大逆转，民进党主动释出善意，同意下周重新排审草案，盼理性讨论。