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货币新闻 | 2014年 5月 1日 星期四 15:08 BJT

突发新闻：太平洋瓦努阿图岛附近发生6.7级地震，不太可能引发海啸

路透新加坡5月1日 - 美国地质调查局(USGS)表示，太平洋瓦努阿图岛(万那杜)附近周四发生6.7级地震。

美国地质调查局表示，震中在Isangel城东南偏南方向150英里(240公里)，震源相对较深，在地下73英里。

太平洋海啸预警中心(Pacific Tsunami Warning Center)表示，由于震源较深，不太可能引起海啸。(完)

(编译 张涛；审校 李春喜)
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