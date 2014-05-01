中股业绩：国电电力一季度净利同比降近五成，因燃煤价格带动成本上升
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
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路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
--前瞻基础建设特别条例草案前日在混战中火速闯关，引发程序瑕疵疑义，情势在昨日下午大逆转，民进党主动释出善意，同意下周重新排审草案，盼理性讨论。
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