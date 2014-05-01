更新版 1-欧股业绩：莱斯银行集团第一季获利跳涨，有利于申请派息

莱斯银行表示，有望在未来八周启动TSB Bank的首次公开发行(IPO)。该行称将最低出售25%的股份，并将向散户投资者售股。

消息人士透露，预计TSB可能在6月中旬上市。该行拥有631家分行，估值料为15亿英镑左右。欧洲监管机构曾要求莱斯银行出售TSB务，以换取纳税人的支持。

莱斯银行改善了对未来利润率及减损费用的预测，预期2014年净利差(NIM)为2.4%，较之前预估的增加约10个基点。

NIM是莱斯银行获利的主要驱动力，第一季NIM从上年同期的1.96%升至2.32%，带动净利息收入增长了10%，。(完)