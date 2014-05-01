更新版 1-欧股业绩：莱斯银行集团第一季获利跳涨，有利于申请派息

中股业绩：国电电力一季度净利同比降近五成，因燃煤价格带动成本上升
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
莱斯银行表示，有望在未来八周启动TSB Bank的首次公开发行(IPO)。该行称将最低出售25%的股份，并将向散户投资者售股。
消息人士透露，预计TSB可能在6月中旬上市。该行拥有631家分行，估值料为15亿英镑左右。欧洲监管机构曾要求莱斯银行出售TSB务，以换取纳税人的支持。
莱斯银行改善了对未来利润率及减损费用的预测，预期2014年净利差(NIM)为2.4%，较之前预估的增加约10个基点。
NIM是莱斯银行获利的主要驱动力，第一季NIM从上年同期的1.96%升至2.32%，带动净利息收入增长了10%，。(完)
(编译/审校 李春喜/张涛/王翔琼/蔡美珍)
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路透纽约4月27日 - 法国中间派总统候选人马克龙在第一轮选举中获胜令投资者松了一口气，他们将更多的资金投向了侧重国际市场投资的美国股票基金。马克龙的胜利降低了反建制派当选给市场带来冲击的可能性。
--中国银行业人士表示，监管部门对银行理财资金违规流入房地产也查得特别紧。银监会近日连续下发关于银行业风险防控的文件，并开展一系列专项整治，房地产风险成为重点排查领域。多家银行的对公信贷业务负责人表示，目前开发贷业务并未停滞，但全面收缩的势头相当明确。