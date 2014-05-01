金属期市：期铜触及七个交易日低点，因中国PMI不及预期和长假因素

“我们预期铜价上涨的原因就是，中国国储局的收储计划--50万吨是个非常大的采购量，”他说道。

AME Group预期铜的第二季均价可达到每吨6,950美元，第三季则料进一步升至7,050美元。

0734GMT，LME三个月期铜 报每吨6,635美元，变动不大，上日跌1%；稍早铜价曾触及每吨6,624.25美元，为4月22日以来最低。

中国市场周四和周五都休市，因逢劳动节假期。LME将在下周一休市。

据四位消息人士透露，继全球铜价在3月跌至多年低点后，中国国储局已经买入至少20万吨进口铜。

消息人士还称，除了1月份和3-4月份的买入量，中国国储局今年迄今在全球市场上买入最多50万吨精炼铜。（完）

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