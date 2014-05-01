金属期市：期铜触及七个交易日低点，因中国PMI不及预期和长假因素

中股业绩：国电电力一季度净利同比降近五成，因燃煤价格带动成本上升
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
“我们预期铜价上涨的原因就是，中国国储局的收储计划--50万吨是个非常大的采购量，”他说道。
AME Group预期铜的第二季均价可达到每吨6,950美元，第三季则料进一步升至7,050美元。
0734GMT，LME三个月期铜 报每吨6,635美元，变动不大，上日跌1%；稍早铜价曾触及每吨6,624.25美元，为4月22日以来最低。
中国市场周四和周五都休市，因逢劳动节假期。LME将在下周一休市。
据四位消息人士透露，继全球铜价在3月跌至多年低点后，中国国储局已经买入至少20万吨进口铜。
消息人士还称，除了1月份和3-4月份的买入量，中国国储局今年迄今在全球市场上买入最多50万吨精炼铜。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/高琦 审校 艾茂林/王翔琼/蔡美珍)
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
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