基金产业：施罗德投资CEO称，旗下基金第一季欧洲散户需求强劲

中股业绩：国电电力一季度净利同比降近五成，因燃煤价格带动成本上升
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
路透伦敦5月1日 - 英国施罗德投资 执行长Michael Dobson周四表示，今年该公司共同基金来自欧洲大陆的散户需求格外强劲，帮助其刷新管理资产规模纪录。
他说，欧洲大陆新资金净流入约在17亿英镑(28.7亿美元)，英国客户的新资金为7亿英镑左右，亚洲与美国客户亦有贡献。
Dobson在采访中对路透表示，来自散户投资者的28亿英镑新资金流入股票基金。
Dobson表示，该公司非常乐于看到财富管理部门的亮丽表现。该部门自去年7月同Cazenove Capital进行整合后，营收和获利分别跳升了90%和170%。
不过，Dobson认为今后他的注意力将放在业务内生增长。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
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