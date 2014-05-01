《路透晚报》--5月1日日间新闻摘要（国际版）

中股业绩：国电电力一季度净利同比降近五成，因燃煤价格带动成本上升
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
[市场摘要]
--日本股市：创逾两周来最大涨幅，追随美股升势且企业财报强劲
日本股市收高，受助于隔夜美国道琼工业指数创纪录收盘高位，且野村控股等券商和一些制造商财报表现强劲。日本央行不排除进一步放宽政策，亦给市场带来安慰。日经指数上涨1.3%至14,485.13点，创逾两周来最大单日涨幅。东证股价指数上升1.7%至1,182.20点。
--中国股市：因假期休市
--香港股市：因假期休市
--汇市：欧元微升，摆脱欧美数据疲软影响
欧元微幅上扬，克服了先前欧元区通胀率及美国经济成长数据逊于预期的影响，这两项数据并未大幅改变市场对欧美政策前景的看法。今年主要汇市的主流趋势为欧元续强走势，无视美国当局持续收回货币刺激措施，以及市场预期欧洲央行将被迫宽松货币政策的看法。欧元涨0.2%至1.3888美元。美元指数在欧洲盘初微幅下跌0.03%。英镑/美元目前在1.6888，接近上日触及的今年高位。
--国际油市：布兰特原油跌破108美元，受中国数据和供应预期影响
布兰特原油跌破108美元，中国数据疲弱、利比亚石油供应可增加、以及美国原油库存再创纪录新高，均打压油价。0829GMT，布兰特原油下跌0.63美元，至每桶107.44美元。美国原油跌0.49美元至99.25美元。
--金属期市：期铜触及多日低点，因中国PMI不及预期和长假因素
伦敦期铜下滑至多个交易日低位，此前中国4月制造业数据略有好转，但低于预期。随着主要消费国中国进入五一长假，铜价将处于波动。0831GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜下跌0.45%，报每吨6,612美元。
--全球金市：金价下跌，受美国经济乐观气氛及ETF持仓下滑打击
现货金连续第二个交易日下跌，美联储乐观看待美国经济，以及全球最大黄金ETF的资金再度流出皆打击金价。美联储周三宣布继续缩减购债，淡然看待表现不佳的第一季国内生产总值(GDP)数据，对经济前景给出总体乐观的评估。0835GMT，现货金报每盎司1,282.56美元。美国期报每盎司1,283.1美元。 (完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
--前瞻基础建设特别条例草案前日在混战中火速闯关，引发程序瑕疵疑义，情势在昨日下午大逆转，民进党主动释出善意，同意下周重新排审草案，盼理性讨论。
--中国银行业人士表示，监管部门对银行理财资金违规流入房地产也查得特别紧。银监会近日连续下发关于银行业风险防控的文件，并开展一系列专项整治，房地产风险成为重点排查领域。多家银行的对公信贷业务负责人表示，目前开发贷业务并未停滞，但全面收缩的势头相当明确。