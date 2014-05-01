《全球汇市》欧元微升，摆脱欧美数据疲软影响

中股业绩：国电电力一季度净利同比降近五成，因燃煤价格带动成本上升
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3884 1.3866 +0.13 +1.01 1.3745
美元/日圆 102.14 102.24 -0.10 -3.00 105.30
欧元/日圆 141.84 141.70 +0.10 -1.93 144.63
美元/瑞郎 0.8785 0.8803 -0.20 -1.60 0.8928
英镑/美元 1.6908 1.6870 +0.23 +2.13 1.6556
美元/加元 1.0961 1.0958 +0.03 +3.21 1.0620
澳元/美元 0.9301 0.9283 +0.19 +4.35 0.8913
新西兰元/美元 0.8627 0.8613 +0.16 +5.13 0.8206
欧元/瑞郎 1.2199 1.2209 -0.08 -0.59 1.2271
欧元/英镑 0.8208 0.8219 -0.13 -1.07 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0033 9.0158 -0.14 +1.76 8.8474
美元/挪威克朗 5.9383 5.9486 -0.17 -2.11 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 蔡美珍/王洋/艾茂林/高琦/张涛/张明钧)
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