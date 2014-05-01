汽车产业：日本4月汽车销量同比减少5.5%，消费税上调副作用显现

日本曾在1997年将消费税从2%上调至5%，当年4月汽车销量下降15%。

4月660 cc迷你车销量增长2.9%至156,362辆，因近几个月推出的改款和新款车需求强劲，其他款汽车的销量减少11.4%至188,864辆。

日本最大汽车厂商丰田汽车 包括雷克萨斯(Lexus)品牌和迷你车在内的汽车销量下降18.2%。

本田汽车 包括迷你车在内的汽车销量增长11.7%，因改款后的飞度(Fit)超小型汽车销量强劲。日产汽车 包括迷你车在内的汽车销量下滑5.2%。

研究公司IHS Automotive估计，4-6月日本汽车销量料较上年同期下降18%。资深分析师Satomi Hamada称4月销量比预期好一些。

她说，“目前很难说是经济的表现好于我们的预期，还是剩余订单产生了重大影响。”

日本4月消费税上调3个百分点至8%。根据日本汽车游说组织，截止2015年3月财年汽车销量料较上年减少15.6%至475万辆。(完)