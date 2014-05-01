汽车产业：日本4月汽车销量同比减少5.5%，消费税上调副作用显现

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
日本曾在1997年将消费税从2%上调至5%，当年4月汽车销量下降15%。
4月660 cc迷你车销量增长2.9%至156,362辆，因近几个月推出的改款和新款车需求强劲，其他款汽车的销量减少11.4%至188,864辆。
日本最大汽车厂商丰田汽车 包括雷克萨斯(Lexus)品牌和迷你车在内的汽车销量下降18.2%。
本田汽车 包括迷你车在内的汽车销量增长11.7%，因改款后的飞度(Fit)超小型汽车销量强劲。日产汽车 包括迷你车在内的汽车销量下滑5.2%。
研究公司IHS Automotive估计，4-6月日本汽车销量料较上年同期下降18%。资深分析师Satomi Hamada称4月销量比预期好一些。
她说，“目前很难说是经济的表现好于我们的预期，还是剩余订单产生了重大影响。”
日本4月消费税上调3个百分点至8%。根据日本汽车游说组织，截止2015年3月财年汽车销量料较上年减少15.6%至475万辆。(完)
(编译 洪曦/王翔琼；审校 张明钧)
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路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。