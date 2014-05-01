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市场报道 | 2014年 5月 1日 星期四 19:26 BJT

欧洲已公布经济指标--2014/5/1

国家             时间   较前月(季)(%)             上月(季)(%)              较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 英国                第一季            +0.8  p                 +0.7  f                    +3.1  p
 德国                第四季            +0.4  f                 +0.3  f                   +1.3%  f
 法国                第四季           +0.3%  p                -0.1%  r                      --  
 意大利              第四季           +0.1%  f                -0.1%  r                   -0.9%  f
 
 消费者物价指数(CPI)
 英国                   3月            +0.2  p                 +0.5  f                    +1.6  p
 德国                   4月            -0.2  p                 +0.3  f                    +1.3  p
 法国(HICP)             3月            +0.5                    +0.6  f                    +0.7  
 意大利(HICP)           4月            +0.6  p                 +2.2  f                    +0.6  p
 
 生产者物价指数(PPI)
 英国                   3月            +0.2  u-p               +0.1  u-f                  +0.5  u-p
 德国                   3月            -0.3                    持平                       -0.9  
 法国                   3月            -0.4                    -0.1                       -2.0  
 意大利                 3月            -0.2  p                 持平  r                    -1.6  P 
 
 失业率                           当月(季)%               上月(季)%                             
 英国                12-2月             6.9                     7.1                             
 德国                   4月             6.7  @                  6.7  r                          
 法国                第四季            10.2  P                 10.3  r                          
 意大利                 3月            12.7  @                 12.7  @-r                        
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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