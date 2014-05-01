亚洲橡胶：日股上涨推升东京期胶反弹，然适逢假期市场交投清淡

中股业绩：国电电力一季度净利同比降近五成，因燃煤价格带动成本上升
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
“股市走强，支撑了胶市，并压过了中国经济数据逊于预期的影响，”Dot Commodity大宗商品分析师Satoru Yoshida指出。
周四数据显示，中国4月官方制造业PMI小升，但出口订单大跌，加深中国经济是否企稳的疑问。
周四公布的行业数据显示，日本4月汽车销售同比下滑5.5%，因上个月消费税调升后打压需求，但研究机构IHS Automotive资深分析师指出，汽车销售表现优于预期。
“橡胶市场4月底跌破200日圆后，目前处于反弹阶段。虽然投资人忧心中国需求及日本库存上升，但指标期胶可能会测试近期阻力207.5日圆，”Yoshida称。
中国金融市场周四及周五因劳动节假期休市。泰国及新加坡市场周五恢复交易。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼/蔡美珍；审校 张明钧)
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
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--中国银行业人士表示，监管部门对银行理财资金违规流入房地产也查得特别紧。银监会近日连续下发关于银行业风险防控的文件，并开展一系列专项整治，房地产风险成为重点排查领域。多家银行的对公信贷业务负责人表示，目前开发贷业务并未停滞，但全面收缩的势头相当明确。