亚洲橡胶：日股上涨推升东京期胶反弹，然适逢假期市场交投清淡

“股市走强，支撑了胶市，并压过了中国经济数据逊于预期的影响，”Dot Commodity大宗商品分析师Satoru Yoshida指出。

周四数据显示，中国4月官方制造业PMI小升，但出口订单大跌，加深中国经济是否企稳的疑问。

周四公布的行业数据显示，日本4月汽车销售同比下滑5.5%，因上个月消费税调升后打压需求，但研究机构IHS Automotive资深分析师指出，汽车销售表现优于预期。

“橡胶市场4月底跌破200日圆后，目前处于反弹阶段。虽然投资人忧心中国需求及日本库存上升，但指标期胶可能会测试近期阻力207.5日圆，”Yoshida称。

中国金融市场周四及周五因劳动节假期休市。泰国及新加坡市场周五恢复交易。(完)

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼/蔡美珍；审校 张明钧)