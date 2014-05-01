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市场报道 | 2014年 5月 1日 星期四 18:51 BJT

全球贵金属：4月30日SPDR黄金持仓量减少0.53%，iShares白银持仓量不变

路透5月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量比周二减少0.53%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量不变。

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 25,333,215.5 4月30日 25,468,060.1 4月29日 -134,844.6 -0.53%

iShares 327,235,616.5 4月30日 327,235,616.5 4月29日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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