企业并购：维亚康母将以4.5亿英镑收购英国电视广播商Channel 5

路透5月1日 - 美国媒体公司维亚康母(Viacom) 表示，将以4.5亿英镑的价格从媒体大鳄Richard Desmond 手中，收购英国无线电视广播商Channel 5，以扩大在英国的业务。

维亚康母表示，将寻求向全球观众推出更多英国创作的内容。

维亚康母将利用现有的现金来完成交易，并预计完成收购后会立即增加公司的获利。

Channel 5由Richard Desmond旗下的Northern & Shell于2010年以1.035亿英镑购入。

据称这次出售吸引了逾20多家意向买家，包括维亚康母、Discovery Communications 、Scripps Networks 和British Sky Broadcasting Group 。(完)