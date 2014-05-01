美股业绩：摩托罗拉解决方案第一季净利大降34%，因销售疲弱

中股业绩：国电电力一季度净利同比降近五成，因燃煤价格带动成本上升
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
路透5月1日 - 摩托罗拉解决方案 公布季度获利下降34%，因对政府和企业的销售下滑。
该公司周四宣布，截至3月29日的第一季净利降至1.27亿美元，合每股盈余0.49美元，上年同期分别为1.92亿美元和0.68美元。
扣除特殊项目，每股收益为0.50美元。
第一季营收从上年同期的19.7亿美元降至18亿美元。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
路透纽约4月27日 - 法国中间派总统候选人马克龙在第一轮选举中获胜令投资者松了一口气，他们将更多的资金投向了侧重国际市场投资的美国股票基金。马克龙的胜利降低了反建制派当选给市场带来冲击的可能性。
--中国银行业人士表示，监管部门对银行理财资金违规流入房地产也查得特别紧。银监会近日连续下发关于银行业风险防控的文件，并开展一系列专项整治，房地产风险成为重点排查领域。多家银行的对公信贷业务负责人表示，目前开发贷业务并未停滞，但全面收缩的势头相当明确。