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市场报道 | 2014年 5月 1日 星期四 19:27 BJT

美股业绩：摩托罗拉解决方案第一季净利大降34%，因销售疲弱

路透5月1日 - 摩托罗拉解决方案 公布季度获利下降34%，因对政府和企业的销售下滑。

该公司周四宣布，截至3月29日的第一季净利降至1.27亿美元，合每股盈余0.49美元，上年同期分别为1.92亿美元和0.68美元。

扣除特殊项目，每股收益为0.50美元。

第一季营收从上年同期的19.7亿美元降至18亿美元。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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