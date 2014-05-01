美股业绩：万事达卡季度获利增长14%，净营收增长14.02%

基金产业：法国首轮投票后，投资国际股票的美国基金一周流入18亿美元
路透纽约4月27日 - 法国中间派总统候选人马克龙在第一轮选举中获胜令投资者松了一口气，他们将更多的资金投向了侧重国际市场投资的美国股票基金。马克龙的胜利降低了反建制派当选给市场带来冲击的可能性。
路透5月1日 - 全球第二大借计卡与信用卡公司万事达卡 公布季度获利增长14%，因更多的顾客持卡购物。
截至3月31日的第一季，该公司净利增至8.70亿美元，或每股0.73美元，上年同期为7.66亿美元，或每股0.62美元。
净营收增长14.02%，达到21.8亿美元。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透纽约4月27日 - 法国中间派总统候选人马克龙在第一轮选举中获胜令投资者松了一口气，他们将更多的资金投向了侧重国际市场投资的美国股票基金。马克龙的胜利降低了反建制派当选给市场带来冲击的可能性。
--中国银行业人士表示，监管部门对银行理财资金违规流入房地产也查得特别紧。银监会近日连续下发关于银行业风险防控的文件，并开展一系列专项整治，房地产风险成为重点排查领域。多家银行的对公信贷业务负责人表示，目前开发贷业务并未停滞，但全面收缩的势头相当明确。
路透上海4月28日 - 中国第二大寿险公司--中国平安周四晚公布季度财报称，一季度实现净利230.53亿元人民币，同比增长11.4%；期内公司保险、银行、资产管理等核心金融业务稳健发展，互联网金融业务则保持快速增长。