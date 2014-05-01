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货币新闻 | 2014年 5月 1日 星期四 19:52 BJT

美股业绩：万事达卡季度获利增长14%，净营收增长14.02%

路透5月1日 - 全球第二大借计卡与信用卡公司万事达卡 公布季度获利增长14%，因更多的顾客持卡购物。

截至3月31日的第一季，该公司净利增至8.70亿美元，或每股0.73美元，上年同期为7.66亿美元，或每股0.62美元。

净营收增长14.02%，达到21.8亿美元。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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