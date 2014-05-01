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市场报道 | 2014年 5月 1日 星期四 20:02 BJT

企业并购：AT&T接触卫星电视公司DirecTV，有意收购后者--华尔街日报

路透4月30日 - 华尔街日报援引知情人士的消息称，美国电话电报公司(AT&T Inc) 已接触卫星电视公司DirecTV ，有意收购后者。

该报称，若能达成交易，交易额可能至少达到400亿美元，即DirecTV目前的市值。

双方合并将缔造一个可同Comcast Corp 相抗衡的付费电视网，若后者完成对时代华纳有线 的收购的话。

DirectTV是美国排在Comcast之后第二大付费电视公司，它后面是Dish Network 。

知情人士对华尔街日报透露称，近几年来美国电话电报公司已同Dish Network和DirecTV都进行了洽商。

未能联系到美国电话电报公司的代表就此事置评。DirecTV发言人Robert Mercer则称公司不会就猜测置评。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)
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