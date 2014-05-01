美国热股：Sprint推进T-Mobile US收购计划，与银行讨论融资问题

中港个股：中国平安一季度净利增11.4%，互联网金融业务快速增长
路透上海4月28日 - 中国第二大寿险公司--中国平安周四晚公布季度财报称，一季度实现净利230.53亿元人民币，同比增长11.4%；期内公司保险、银行、资产管理等核心金融业务稳健发展，互联网金融业务则保持快速增长。
路透5月1日 - 根据熟悉情况的消息人士，Sprint 正在与银行进行会面，并展开针对收购T-Mobile US 的融资活动。Sprint也在致力于消除监管机构的担心，澄清该笔交易不会对竞争构成威胁。
Sprint周四盘初劲扬4.35%，报8.87美元； T-Mobile US大涨8.71%，报31.86美元。(完)
路透上海4月28日 - 中国第二大寿险公司--中国平安周四晚公布季度财报称，一季度实现净利230.53亿元人民币，同比增长11.4%；期内公司保险、银行、资产管理等核心金融业务稳健发展，互联网金融业务则保持快速增长。
* 公布数据：第一季GDP概估值 * 公布时间：周五(28日)上午8:30 * 调查家数：14家 * 调查中值：年增2.45% 路透台北4月25日 - 台湾主计总处将于周五(28日)公布第一季经济成长率概估值。路透 调查显示，因出口回温，台湾第一季经济成长率料达2.45%，惟仍较去年第四季的2.88%略走 弱。 路透调查的14家金融机构预测中值为年增2.45%，区间在1.9-3.0%。 台湾3月出口金额 连续六个月正成长，1-3月出口较上年同期则成长15.1%， 大致符合主计处原先预估的15.3%；财政部并乐观预期第二季出口表现。 主计总处此前将台湾2017年经济成长率预估上修至1.92%，创三年高位，官方认为，台 湾经济复苏稳健乐观；不过因经济成长仍缓，分析师大多估计央行利率仍将按兵不动。 台湾央行3月维持重贴现率在1.375%，连三季维持利率不变。 以下是金融机构对台湾经济成长率预估(%)：
路透台北4月28日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单2,310亿台币。 --财105-7期还本付息共300亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共5,169亿台币： 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03 5,162亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。