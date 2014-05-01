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市场报道 | 2014年 5月 1日 星期四 22:47 BJT

美国热股：Sprint推进T-Mobile US收购计划，与银行讨论融资问题

路透5月1日 - 根据熟悉情况的消息人士，Sprint 正在与银行进行会面，并展开针对收购T-Mobile US 的融资活动。Sprint也在致力于消除监管机构的担心，澄清该笔交易不会对竞争构成威胁。

Sprint周四盘初劲扬4.35%，报8.87美元； T-Mobile US大涨8.71%，报31.86美元。(完)
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