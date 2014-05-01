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市场报道 | 2014年 5月 1日 星期四 22:19 BJT

美国热股：波音小涨，将在未来两个月完成787-9梦想客机加长版试飞

路透5月1日 - 波音 称预计，将在未来两个月完成787-9梦想客机加长版的试飞工作，明年中左右交付。这是波音计划在2020年前投入服务的六款新机型之一。

波音周四盘初小幅上涨0.12%，报129.17美元。(完)
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