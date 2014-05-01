版本:
中国
市场报道 | 2014年 5月 1日 星期四 22:17 BJT

美国热股：维亚康母计划以4.5亿英镑收购英国Channel 5，股价下跌

路透5月1日 - 维亚康母(Viacom) 称准备以4.5亿英镑(7.6亿美元)的价格从媒体大亨Richard Desmond手中购买英国电视台Channel 5。维亚康母此举意在扩大英国市场份额。

维亚康母周四盘初下跌1.25%，报83.92美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐