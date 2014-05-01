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市场报道 | 2014年 5月 1日 星期四 22:07 BJT

美国热股：西部数据季度获利受个人电脑市场拖累，跌幅超过5%

路透5月1日 - 硬盘制造商西部数据(Western Digital) 公布季度获利下跌4%，因面向个人电脑用户的销量减少。

Western Digital周四盘初下挫5.64%，报83.12美元。(完)
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