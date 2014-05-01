版本:
中国
市场报道 | 2014年 5月 1日 星期四 20:15 BJT

美股业绩：康菲石油国际第一季获利持平上年同期，好于市场预估

路透5月1日 - 美国最大的独立油气公司--康菲石油国际(ConocoPhillips)周四公布季度获利持平于上年同期，超越市场预估。其表示产量小幅上升，受益于来自北美页岩和加拿大油砂项目产量的增长。

康菲石油国际第一季获利21亿美元，合每股1.71美元，上年同期分别为21亿美元和1.73美元。

扣除与存储和运输协议相关的一次性项目，康菲石油国际第一季每股盈余1.81美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师的预估为每股盈余1.56美元。

康菲石油国际股价在盘前交易中报75.45美元，比周三纽约收盘价高1.5%。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐