美股业绩：康菲石油国际第一季获利持平上年同期，好于市场预估

中股业绩：国电电力一季度净利同比降近五成，因燃煤价格带动成本上升
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
路透5月1日 - 美国最大的独立油气公司--康菲石油国际(ConocoPhillips)周四公布季度获利持平于上年同期，超越市场预估。其表示产量小幅上升，受益于来自北美页岩和加拿大油砂项目产量的增长。
康菲石油国际第一季获利21亿美元，合每股1.71美元，上年同期分别为21亿美元和1.73美元。
扣除与存储和运输协议相关的一次性项目，康菲石油国际第一季每股盈余1.81美元。
据汤森路透I/B/E/S，分析师的预估为每股盈余1.56美元。
康菲石油国际股价在盘前交易中报75.45美元，比周三纽约收盘价高1.5%。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
路透纽约4月27日 - 法国中间派总统候选人马克龙在第一轮选举中获胜令投资者松了一口气，他们将更多的资金投向了侧重国际市场投资的美国股票基金。马克龙的胜利降低了反建制派当选给市场带来冲击的可能性。
--中国银行业人士表示，监管部门对银行理财资金违规流入房地产也查得特别紧。银监会近日连续下发关于银行业风险防控的文件，并开展一系列专项整治，房地产风险成为重点排查领域。多家银行的对公信贷业务负责人表示，目前开发贷业务并未停滞，但全面收缩的势头相当明确。